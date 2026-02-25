Confiscan la casa de la asistente de María Corina Machado en Caracas

Caracas, Venezuela.- El Gobierno de Venezuela confiscó la casa de Laura Acosta, la asistente personal de la líder opositora María Corina Machado, denunció este miércoles el partido de la también exdiputada y nobel de la paz, Vente Venezuela (VV).

"Desde el punto de vista legal, se trata de un caso de confiscación pura y simple (por vía de hecho, sin procedimiento y sin causa legítima) de esa propiedad", dijeron a EFE fuentes de VV.

La confiscación es el "apoderamiento de bienes de una persona por parte del Estado por haber sido obtenidos de forma ilícita", según explicó la ONG Acceso a la Justicia en una publicación, citando el artículo 116 de la Constitución.

En su cuenta de X, VV consideró el hecho como un "acto de retaliación política" y afirmó que Acosta "fue víctima de graves amenazas y amedrentamiento desde 2024 por parte de fuerzas de seguridad del régimen", por lo que, añadió, "debió salir de Venezuela en septiembre de ese mismo año tras recibir una orden de captura en su contra".