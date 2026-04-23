Conductor de Uber muere tras infarto durante parada policial en Florida

Florida, Estados Unidos .- Una parada de tránsito rutinaria terminó en tragedia en Florida, cuando un conductor de la plataforma Uber, de origen venezolano, falleció tras sufrir un infarto en plena revisión policial. Ray Barraez, de 50 años, fue interceptado por un agente policial mientras realizaba su jornada laboral nocturna, debido a una falla en la luz de la placa de su vehículo. En ese momento transportaba pasajeros, quienes presenciaron el dramático desenlace. De acuerdo con los informes, el procedimiento se desarrolló con normalidad cuando el conductor comenzó a presentar dificultades para respirar. Minutos después, su estado se agravó rápidamente hasta perder el conocimiento, lo que obligó a quienes estaban en el lugar a solicitar ayuda de emergencia.

El oficial que realizó la detención inició maniobras de primeros auxilios en espera de los paramédicos. Sin embargo, pese a los intentos de estabilizarlo, Barraez fue declarado muerto en el sitio. El hecho ocurrió la madrugada del 18 de abril y quedó registrado tanto en la cámara corporal del agente como en un dispositivo instalado dentro del automóvil, material que posteriormente comenzó a circular en redes sociales, generando conmoción. Según la versión oficial del Departamento de Policía de Casselberry, el conductor sufrió una emergencia médica durante una parada de tránsito rutinaria, sin que se reportaran incidentes adicionales durante la intervención. No obstante, el caso ha generado debate luego de que la esposa del fallecido asegurara que el temor a ser detenido por autoridades migratorias pudo haber influido en la crisis que desencadenó el infarto. Barraez se encontró en un proceso de asilo en Estados Unidos, situación que, según su familia, lo mantenía bajo constante preocupación. La mujer también reveló que su esposo padecía hipertensión desde hacía varios años, condición que habría agravado el episodio que terminó con su vida en cuestión de minutos.