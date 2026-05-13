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Comienza en Pekín la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump

Ambos líderes abordarán una agenda marcada por la tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 20:34
Comienza en Pekín la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump

Los mandatarios se saludaron antes de entrar a la cumbre.

 Foto: EFE

Pekín, China.-La cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, comenzó este jueves en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín tras los protocolos de bienvenida, en la jornada central de la visita de Estado del republicano a China.

Ambos líderes abordarán una agenda marcada por la tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán, en un encuentro al que Trump llega acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses entre los que figuran Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook (Apple).

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Redacción web
Agencia EFE

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