Colombia registra dos nuevos sismos en zona afectada por terremoto del 10 de agosto

Bogotá, Colombia.- Dos nuevos movimientos sísmicos, uno de magnitud 4,6 y otro de 3,1, sacudieron este sábado 19 de septiembre el departamento del Chocó (oeste), muy cerca de la zona del epicentro del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El primer evento se registró a las 08:44 hora local (13:44 GMT), con una magnitud preliminar de 4,3 y una profundidad inicialmente reportada como superficial. En una actualización posterior, el SGC estableció la magnitud en 4,6 y la profundidad en 39 kilómetros, con epicentro en la ciudad de Istmina.

A las 09:10 hora local (14:10 GMT), el organismo reportó un segundo evento sísmico, de magnitud 3,1 y una profundidad de 43 kilómetros, también con epicentro en Istmina.