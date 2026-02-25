Los Clinton declararán este jueves y viernes por la investigación del caso Epstein

Washington, Estados Unidos.-El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, declarán este jueves y viernes frente a un comité de la Cámara de Representantes como parte de la investigación del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Los Clinton declararán de forma telemática desde su residencia de Chappaqua, en Nueva York, en lugar del Capitolio, en Washington.

La primera en intervenir será Hillary Clinton, el jueves, y Bill Clinton lo hará el viernes, convirtiéndose en el primer expresidente obligado a testificar en una investigación del Congreso.

La expareja presidencial fue citada por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, el republicano James Comer, para que ambos explicaran sus vínculos con el pederasta, fallecido en prisión en 2019.