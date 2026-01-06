Claudia Sheinbaum: una intervención de EE UU en México "no serviría de nada"

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que una eventual intervención de Estados Unidos en territorio mexicano “no serviría de nada” para reducir la violencia ni el tráfico de drogas, al tiempo que defendió la "soberanía nacional" y una relación bilateral con Washington basada en la "cooperación sin subordinación".

“Primero, es un asunto de soberanía, de defensa de la soberanía nacional. Pero segundo, no serviría de nada”, afirmó durante su conferencia matutina en referencia a las reiteradas ofertas del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar tropas para combatir a los grupos criminales del narcotráfico.

Las declaraciones de Trump han aumentado la tensión ya que se producen tras la operación militar de Estados Unidos el pasado sábado en Venezuela, en la que capturaron al presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Nueva York, donde encaran un juicio por narcotráfico entre otros delitos.

Sheinbaum, quien ha rechazado enérgicamente la intervención estadounidense en Venezuela, insistió en que México mantendrá la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero siempre bajo principios de respeto mutuo.

“Con Estados Unidos colaborar, coordinarse, pero nunca en una situación de subordinación, sino de colaboración y de coordinación”, concluyó.

La presidenta explicó que la estrategia de seguridad de su Gobierno se sustenta en dos grandes ejes: la atención a las causas y la cero impunidad, por lo que enfatizó la importancia de ofrecer alternativas de vida a los jóvenes para alejarlos de la delincuencia organizada.