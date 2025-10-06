Para "castigar provocaciones", Kim Jong Un visita nuevo buque destructor

Pyongyang, Corea del Norte.-El presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, visitó un nuevo buque destructor llamado Choe Hyon, recientemente incorporado a la flota naval del país y con el que asegura castigará cualquier provocación. En su visita aseguró que esta embarcación fue construida con el propósito de “castigar las provocaciones del enemigo” y reforzar la defensa marítima de Corea del Norte. Este destructor, de unas 5,000 toneladas, forma parte de la estrategia del régimen para modernizar sus capacidades militares y aumentar su presencia en el océano.

Kim destacó que la marina debe estar preparada para responder a cualquier amenaza externa que ponga en peligro la soberanía nacional. En su discurso, subrayó la necesidad de convertir al país en una potencia marítima capaz de disuadir a sus adversarios y proteger su territorio.



La visita forma parte de una serie de apariciones públicas destinadas a mostrar los avances tecnológicos y militares de Pyongyang.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

¿Qué es el Choe Hyon?

El Choe Hyon es una de las dos embarcaciones lanzadas este año como parte del programa de modernización naval. Según medios estatales, el destructor fue diseñado para realizar operaciones de ataque y defensa en alta mar, y podría haber contado con apoyo técnico extranjero, posiblemente de Rusia. Con estas incorporaciones, Corea del Norte busca reducir la brecha militar frente a sus rivales regionales, especialmente Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.