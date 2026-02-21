Caso de Nancy Guthrie entra en una nueva fase tras falta de pistas

Dado el progreso aparentemente lento, los investigadores creen que el caso pronto tendrá que pasar a una nueva fase con menos recursos dedicados, pero con un pequeño grupo de trabajo enfocado en el largo plazo, según dijeron fuentes relacionadas a ABC.

Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez el sábado 31 de enero en su vivienda al norte de Tucson, después de cenar con su hija mayor; la familia reportó su desaparición un día después cuando no se presentó a la iglesia.

Arizona, Estados Unidos.- La falta de avances recientes en la investigación del secuestro de Nancy Guthrie , madre de la presentadora de NBC Savannah Guthrie , tras tres semanas de que haya sido vista por última vez, forzaría a las autoridades a iniciar una nueva fase con menos agentes pero con un equipo especializado, según informó ABC News.

Al menos 400 agentes de las autoridades locales, estatales, y federales se han vinculado a la investigación, en la que se ha recuperado muestras de ADN de un posible sospechoso que no han sido identificadas.

También se obtuvo una imagen de un hombre enmascarado que tenía puestos unos guantes de boxeo captada por las cámaras de seguridad de la vivienda de la mujer la madrugada del 1 de febrero.

El FBI ha descrito al "sospechoso del secuestro" como un hombre que mide entre 1,75 y 1,78 metros de altura, de complexión promedio.

Una recompensa de 200,000 dólares - 100,000 por el FBI y 100,000 por un donante anónimo— se ha ofrecido para quien dé información que lleve a encontrar a la mujer y al arresto del o los sospechosos de su secuestro.

Miles de pistas se han reportado, pero ninguna ha llevado a localizar a la octogenaria. Incluso esta semana se conoció que el FBI ha contactado a autoridades mexicanas en su búsqueda.

La familia Guthrie es consciente de que podría ser necesario hacer una transición en la investigación y ha sido informada sobre el hecho de que ciertas pistas no han dado resultados, revelaron las fuentes a la televisora.