Casi 500 detenidos en las dos primeras noches de toque de queda en la costa de Ecuador

Quito, Ecuador.-Un total de 491 personas fueron detenidas durante las dos primeras noches del toque de queda decretado en cinco provincias de la costa de Ecuador, según el balance difundido este lunes por el Ministerio del Interior.

De los detenidos, 408 fueron arrestados en operativos de Interior, de los cuales 282 incumplieron la restricción de movilidad y otros 126 fueron arrestados por presuntos delitos de tenencia y porte de armas, robo a personas, intimidación y daños materiales.

Los otros 83 detenidos fueron reportados por el Ministerio de Defensa, que realizó 188 operaciones militares durante las madrugadas del domingo y el lunes, entre las 00:00 y las 05:00 hora local (05:00 y 10:00 GMT) que dura la medida.

Durante estas dos jornadas, el Ministerio del Interior reportó la incautación de trece armas de fuego, 51 municiones y 95,9 kilogramos de droga, así como la retención y recuperación de 107 vehículos y 127 motocicletas.

Por su parte, Defensa incautó otras tres armas de fuego y 32 municiones, además de la retención de doce motocicletas.