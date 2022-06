Esto dice la carta que Naasón Joaquín envió a fieles de La Luz del Mundo

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, envió una carta a sus fieles desde la prisión donde permanecerá por más de 16 años luego de admitir su culpabilidad por el delito de abuso sexual a tres menores de edad.

En la misiva, que fue leída por el obispo Rogelio Rojas, en el servicio religioso del domingo 12 de junio, Joaquín García manifestó sentirse triste y pidió apoyo en ese momento difícil que está viviendo, pero en la espera de un milagro.

Fue el diario Milenio quien publicó fragmentos de la carta leída en la iglesia en Guadalajara.

VEA AQUÍ: “Ungidos” de Dios, lujos y abusos, la historia de las tres generaciones de apóstoles de La Luz del Mundo

“Lo que me sucedió no va a detener a la iglesia (...) doy gracias a Dios porque me encuentro con bien. Sí, triste, pero también sin duda sé que la iglesia está triste. Pero esta tristeza se me ha quitado al decirles a ustedes: la iglesia está firme, fuerte, unida. Apóyenme y pónganse de mi lado con sus obras”, leyó el obispo.

“Nosotros no construimos nuestra historia o la iglesia no construye su historia destruyendo ni atacando a sus semejantes. Nunca lo hemos hecho y no empezaremos ahora (...) cada día espero un milagro de Dios, porque cada día Dios, por todo el mundo, sigue haciendo milagros”, añadió.

De igual forma, el apóstol de La Luz del Mundo dijo que dará la vuelta a la hoja y mirará hacia el futuro, asimismo instó a los fieles que deseen irse de la iglesia lo hagan con libertad.

“Daremos vuelta a la hoja, esto quedó en el pasado, mi mirada es hacia el futuro, y el futuro inmediato es nuestra santa cena (...) los que se quieran ir están en libertad de irse, aunque no creo que eso suceda”.

Agregó: “Quiero decirles que estoy bien, sí triste, pero me conforta su unidad, su fortaleza y la determinación de todo lo que han dicho (...) Dios los bendiga. Vuestro en Cristo, Naasón Joaquín García”.