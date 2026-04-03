Videos: candidato presidencial peruano insulta a ciudadanos que le tiraron huevos

Lima, Perú.- El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder del partido ultraconservador Renovación Popular, llamó "gente de mierda" y "gente basura" a ciudadanos que le tiraron huevos y otros objetos durante un mitin en la provincia de Andahuaylas, en el departamento andino de Apurímac.

Una vez López Aliaga subió al estrado de la plaza principal del distrito de Talavera este jueves, la organización del mitin cortó la conexión en directo debido a que algunas personas mezcladas entre sus simpatizantes le lanzaron huevos, tomates y botellas de plástico y su discurso fue interrumpido varias veces por el mismo motivo. "Por culpa de esa gente, me van a disculpar, de mierda, el Perú no camina. Ahí están, por culpa de esa gente basura, anónima. Estamos hartos de ustedes, ustedes son pagados para destruir el Perú y este Perú va a salir adelante con ustedes o sin ustedes, carajo", dijo el candidato, que es segundo en intención de voto con un 8,7 %, según la última encuesta publicada este jueves.

Incluso hubo momentos de tensión en los que López Aliaga habló rodeado de paraguas abiertos, escudos policiales y junto a su equipo de seguridad para que no fuera alcanzado por lo que le lanzaban sus opositores. "Quiero decirles algo a los odiadores de mierda, sigan no más, aquí estoy, apunten bonito, desde los 17 años les he ganado la batalla siempre, les he ganado en las urnas, cuando era dirigente universitario gané 80 % contra el 20 % de los que son ustedes, una minoría, son basura", agregó el candidato ultraconservador, quien en anteriores ocasiones ya ha sido rechazado en regiones del sur del país.

Medios locales indicaron que antes de que empezara el evento político, algunos de sus opositores quemaron en la misma plaza banderas celestes del partido Renovación Popular, y más tarde, a la salida de una iglesia, también tuvo que ser resguardado por la Policía, pues opositores volvieron a lanzarle objetos. Dos días antes, el candidato presidencial fue recibido con malestar por parte de la población en la región de Puno, en el sur del país, con protestas que se tornaron violentas entre simpatizantes y opositores del político.