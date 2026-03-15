Fallece Napoléon Becerra, candidato presidencial peruano, en accidente de tránsito

Lima, Perú.- El candidato presidencial peruano Napoléon Becerra, quien era uno de los 36 aspirantes a la jefatura de Estado en los comicios generales de abril próximo en Perú, falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a cumplir una actividad proselitista en el sur del país, informaron este domingo fuentes de su partido y medios oficiales. Becerra, quien tenía 67 años y lideraba el izquierdista Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), sufrió el accidente en la autopista Vía de los Libertadores, en la región de Huancavelica, cuando viajaba hacia la vecina región de Ayacucho, declaró a la emisora RPP la candidata a diputada por Lima y portavoz de su agrupación, Emely Silva.

"Hemos sido informados hace unos minutos del accidente por compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él. Nos han notificado que nuestro presidente (Napoleón Becerra) ha fallecido", señaló Silva. El PTE-Perú figura en las encuestas de intención de voto en la categoría de "otros", al contar con menos de 1 % de las preferencias de los ciudadanos. De acuerdo con la información, que ha sido confirmada por medios oficiales como el diario El Peruano, la Agencia Andina y la cadena TV Perú, el candidato se dirigía hacia la ciudad andina de Ayacucho, a más de 550 kilómetros al sur de Lima, en un vehículo particular para continuar con su campaña proselitista. RPP precisó que el accidente se produjo a la altura del kilómetro 183 de la Vía de los Libertadores en la jurisdicción de la localidad de Huaytará, en Huancavelica. El medio indicó que el alcalde del distrito de Pilpichaca, Balvín Huamaní, informó que el candidato viajaba en una camioneta que cayó a una cuneta al lado de la vía por causas aún no precisadas. Según esa información, Becerra fue llevado hacia un centro médico cercano, pero falleció por las heridas que había sufrido, mientras que otras tres personas que iban en el mismo vehículo resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, por lo que han sido trasladadas a la ciudad de Ayacucho.

Las condolencias de los otros candidatos