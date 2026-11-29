San Salvador, El Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló este domingo, en un mensaje en X, que las pandillas en Haití son "un montón de cobardes" y les propuso que "suelten las armas, huyan y devuelvan vivos a los técnicos" salvadoreños emboscados y desaparecidos desde el pasado 18 de octubre. "Parece que las pandillas en Haití son solo un montón de cobardes que solo pelean contra civiles inocentes, niños y ancianos", publicó Bukele en un mensaje en criollo haitiano. Según el mandatario salvadoreño, estas bandas "no quieren pelear contra los verdaderos guerreros. Solo se están escondiendo, esperando a que nos vayamos".

En este contexto Bukele propuso a las pandillas haitianas que "suelten las armas, abandonen las pandillas, huyan, devuelvan a nuestros técnicos vivos, y nos iremos" y advirtió que "de lo contrario, lo que viene después no será bonito". Más de 2.000 militares salvadoreños se encuentran en Haití para la búsqueda de cuatro soldados del país centroamericano a los que emboscaron y que permanecen desaparecidos desde el pasado 18 de octubre y cuyo paradero aún se desconoce. También apoyan operaciones contra las pandillas y la recuperación de territorios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El contingente salvadoreño, que incluye a miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en la isla entre 2004 y 2017.