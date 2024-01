Bernardo Arévalo asume la presidencia de Guatemala desafiando a los corruptos

Según él, esta semana pedirá la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, a la cabeza de la ofensiva judicial. Pero analistas no descartan que la Fiscalía continúe la persecución e insista en pedir al Congreso retirarle la inmunidad de presidente.

“Estará bajo acoso permanente. Su mayor desafío es responder al deseo de la gente: no ser gobernada por el pacto de mafiosos. Tiene que desarticularlo; si no, no podrá gobernar”, dijo a la AFP el analista Manfredo Marroquín.