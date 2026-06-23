Banco Central de Brasil vincula sus próximas decisiones al conflicto en Oriente Medio

São Paulo, Brasil.- El Banco Central de Brasil vinculó sus próximas decisiones sobre la tasa de interés a la situación incierta del conflicto en Oriente Medio, según refleja el acta de la reunión de la semana pasada que fue divulgada este martes. El emisor brasileño, que redujo la tasa en 0,25 puntos porcentuales en su última reunión, reafirmó la necesidad de "cautela" y dijo que los próximos pasos dependerán de nuevas informaciones que "aumenten la claridad sobre la profundidad y la extensión" de los conflictos. Si bien EE.UU. e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para suspender temporalmente las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, el Banco Central no se fía y apuntó a la "indefinición" de los términos del acuerdo.

Por ello, dijo que el contexto internacional permanece "incierto" y que, de hecho, el escenario se había "deteriorado" respecto a la reunión celebrada en abril, sobre todo en relación con las expectativas de inflación para los próximos años. En ese sentido,, después de varias reducciones seguidas. Con todo, la institución apostó por no tomar ese camino y defendió la decisión de recortar hasta el 14,25 % la tasa para evitar provocar una volatilidad "excesiva" en los activos financieros y en los indicadores macroeconómicos.