Avioneta se estrella al despegar en Bahamas; hay 10 muertos

San Juan, Puerto Rico.- Las autoridades de Bahamas investigan las causas que provocaron que una avioneta se estrellara al despegar de un aeropuerto en la isla de North Andros y murieran diez personas, nueve hombres y una mujer.

Según detalla la Fuerza Policial de Bahamas en un comunicado en sus redes sociales, a eso de las 14.00 -hora local- (18.00 GMT) del viernes, una avioneta de la aerolínea Flaming Air partió desde el mencionado aeródromo y cayó a un área boscosa.

Varios oficiales de la estación de Policía de Nichols Town fueron despachados, al igual que equipos de rescate, quienes al llegar a la zona del accidente, encontraron la avioneta en llamas.