Ciudad de México, México.- México confirmó este lunes influenza aviar de alta patogenicidad H5 en aves silvestres migratorias halladas muertas en el Zoológico de León, en el estado de Guanajuato, en el centro del país, y descartó riesgos para las granjas comerciales, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La dependencia del Gobierno mexicano a cargo de Columba López indicó que el caso permanece focalizado en las aves silvestres y migratorias del lago del recinto y que los especialistas corroboraron que no existen unidades de producción avícola comercial cercanas al punto de atención.

La administración del zoológico precisó que los ejemplares afectados no pertenecen a su colección.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) inició la investigación tras recibir la notificación del veterinario del parque. Las muestras fueron procesadas en un laboratorio de bioseguridad de Celaya, donde pruebas moleculares y de aislamiento viral confirmaron la presencia del virus.