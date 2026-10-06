Apuñalan a ocho niñas en un colegio de Estambul y una muere: sexto ataque escolar

Ankara.- Una alumna de un instituto religioso de Estambul ha sido acuchillada mortalmente y otras siete han resultado heridas por una estudiante de otra escuela, según confirmó el Gobierno turco, en el sexto incidente con fallecidos o heridos en centros escolares de Turquía en los últimos seis meses. La muerte de una de las víctimas fue anunciada por el ministro de Educación, Yusuf Tekin, que adelantó que se han suspendido las clases en este centro hoy y mañana. Previamente, el gobernador de Estambul, Davut Gül, había indicado que la agresora es una estudiante que vive cerca del colegio donde se produjo el ataque pero asiste a otro centro educativo.

"Entró en el colegio vestida con un uniforme escolar y comenzó a acuchillar a las niñas de forma indiscriminada", relató Gül. Las autoridades han informado de que una agresora ha sido detenida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mustafa Gencay, el padre de una de las heridas, ha dicho que su hija atiende el séptimo grado (12 a 13 años) y que ha contado que dos chicas de unos 17 años entraron en el colegio y comenzaron a atacar a las escolares. Gencay ha afirmado al diario Cumhurriyet que las dos atacantes iban vestidas de calle y que no intercambiaron palabras con sus víctimas antes de empezar a acuchillarlas. Las autoridades han impuesto un veto informativo en todos los medios sobre este incidente, y las autoridades sólo han señalado que tanto la agresora como las víctimas son estudiantes de un Imam Hatip, un tipo de colegio de teología que fue equiparado al bachillerato tras una reforma legal del Gobierno islamista. Previamente, la autoridades habían informado de que el ataque se produjo en un instituto religioso del distrito de Basaksehir en la metrópolis turca y que la agresora había sido detenida, mientras que todas las víctimas, de entre diez y trece años, habían sido hospitalizadas, tres de ellas en estado grave. Gül había informado de que una de las víctimas graves estaba siendo operada, y que las otras dos estaban fuera de peligro.