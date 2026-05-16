Alex Saab, el gran aliado de Nicolás Maduro que Delcy Rodríguez deportó a EEUU

Caracas, Venezuela.-El empresario colombiano Alex Saab, centro de controversias por los señalamientos de ser un "testaferro" de Nicolás Maduro, fue deportado por el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuatro meses después de la captura del ahora depuesto mandatario, tras semanas de versiones sobre su detención.

Saab fue deportado "en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana" y teniendo en consideración que "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América", señaló en un comunicado el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

El empresario estuvo preso en EE.UU. entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, cuando regresó a Venezuela tras recibir un indulto del Gobierno del entonces presidente Joe Biden.

Fue catalogado en 2020 como un diplomático por el Gobierno de Maduro, que lo designó en enero de 2024 presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

En octubre de 2024 fue nombrado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por Delcy Rodríguez dos semanas después de la captura de Maduro, en enero pasado.

Desde entonces, Saab salió del foco público, mientras su esposa, Camilla Fabri, continuó desempeñándose unas semanas más como presidenta del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, encargado de gestionar los vuelos de repatriación de los migrantes desde distintos países.

En marzo pasado, el diario The New York Times aseguró que la Administración de Donald Trump negociaba la extradición de Saab.

Según la versión, fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra el empresario en Miami (Florida) luego de la captura en Caracas y traslado a EE.UU. de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El rotativo señaló igualmente que el Gobierno de Delcy Rodríguez detuvo a Saab a principios de febrero a petición de Washington.