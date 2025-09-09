Alerta en EE UU por incremento de casos de Chagas que ya afecta a más de 280,000 personas

Miami, Estados Unidos- Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han detectado casos de la enfermedad de Chagas en 32 estados, lo que la consolida como un problema de salud pública y ofrece evidencias suficientes para considerarla ya endémica en el país. Tradicionalmente asociada a zonas rurales de América Latina, donde afecta a millones de personas, la dolencia provocada por el parásito 'Trypanosoma cruzi', fue detectada en insectos, animales domésticos, fauna silvestre y humanos en 32 estados del país, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Los expertos advierten que mantener la etiqueta de 'no endémica' contribuyó a la falta de diagnóstico, la escasa formación médica y la subestimación de su impacto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que más de 7 millones de personas conviven con el parásito en todo el mundo, mientras que los CDC calcularon que son ya cerca de 8 millones, de los cuales alrededor de 280.000 se encuentran en EE.UU., muchos sin ser conscientes. Los CDC detallaron que casos autóctonos, sin relación con viajes a zonas endémicas, se confirmaron en al menos ocho estados, con especial incidencia en Texas. La inclusión de EE.UU. en el mapa de países endémicos de Chagas, junto a 21 naciones de América Latina, plantea un cambio de enfoque en la vigilancia y la investigación de esta enfermedad tropical desatendida. La enfermedad de Chagas es transmitida por el insecto conocido como 'chinche besador' (Triatominae) y tiene dos fases.