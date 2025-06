El alcalde de Nueva York lanza su campaña a la reelección como candidato independiente

Luego de que varios líderes religiosos hablaran, se dirigió a la multitud. "Estoy muy orgulloso de estar aquí para decirle a la gente que busco la reelección para ser su alcalde", indicó Adams, que no perdió oportunidad de criticar al ahora candidato demócrata a la alcaldía, el asambleísta musulmán y socialista Zohran Mamdani, a quien se enfrentará en los comicios de noviembre.

"Estas elecciones son una elección entre un candidato de cuello azul -como se definió- y uno con cuchara de plata para la sopa", dijo Adams, que eligió como lema de campaña: "Delivers. Never Quits" (Entrega. Nunca se rinde).

"Esta no es una ciudad socialista", dice Adams"Esta elección es entre quienes creen en esta ciudad y quienes no. Les diré algo: esta no es una ciudad socialista. Esta es una ciudad donde puedes venir a lavar platos y luego ser dueño de una cadena de restaurante (...)", afirmó Adams, que ha llamado a Mamdani "vendedor de aceite de serpiente".

El pasado abril Adams dio a conocer en un video que buscaría la reelección a un segundo mandato como candidato independiente, un día después de que un juez federal desestimara las acusaciones de corrupción en su contra y hoy dio el paso de lanzar su campaña, que le llevará a enfrentarse a Mamdani y posiblemente al exgobernador Andrew Cuomo -derrotado por Mamdani- que evalúa su futuro político, también como independiente.

Otro rival en la contienda será Curtis Silwa, fundador de los Ángeles Guardianes, que por segunda ocasión consecutiva intenta recuperar la Alcaldía para los republicanos.