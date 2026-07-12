Al menos 51 muertos y más de un millón de afectados por inundaciones en Bangladés

Daca.- Al menos 51 personas han muertos y otras 39 han sido heridas por las inundaciones repentinas que han azotado siete distritos del este de Bangladés durante la última semana, informaron este domingo las autoridades del país.

El Ministerio de Gestión de Desastres y Socorro de Bangladés indicó en un comunicado que ya hay más de 1.022.963 personas damnificadas por las fuertes lluvias monzónicas en todo el país, además de 267.918 familias atrapadas por el agua.

Según el Gobierno bangladesí, la zona de Cox's Bazar, que alberga a casi 1,1 millones de refugiados de la minoría rohinyá desplazados de Myanmar, es uno de los puntos más críticos de la emergencia, con diez municipios damnificados y más de 150.000 afectados.