Agosto fue el tercer mes más caliente a nivel global, según Copérnicus

Berlín.- El pasado agosto fue el tercero más cálido del planeta desde que hay registros, mientras que el suroeste europeo vivió este año en esos 31 días la tercera mayor ola de calor del verano, que estuvo acompañada de grandes incendios. Según publicó el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) del programa espacial europeo, la temperatura global del aire en el planeta alcanzó los 16,60 °C, es decir 0,49 °C por encima de la media del periodo entre 1991-2020. Respecto a los meses de agosto de 2023 y 2024, el mes pasado fue un 0,22 °C más fresco, aunque en ese periodo de tiempo este año la temperatura del planeta estuvo por encima 1,29 °C de la media estimada para la era preindustrial, entre 1850 y 1900.

De junio a agosto, la media global de la temperatura fue la tercera más alta registrada, con un valor 0,47 °C superior a la media del periodo comprendido entre 1991 y 2020, una calidez que sólo quedó por detrás de los registros de los veranos boreales de 2023 y 2024. "Las temperaturas alrededor del mundo estuvieron mayormente por encima de la media, especialmente en el hemisferio norte", según indicó Copernicus en un comunicado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Tercera ola de calor e incendios