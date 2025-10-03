Agentes de migración detienen a varias personas en redadas coordinadas en el sur de EE UU

Houston, Estados Unidos- Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) detuvieron a varias personas en una serie de redadas coordinadas en McAllen, una ciudad fronteriza en el sur de Texas.

Según informaron medios locales, los agentes del ICE entraron el jueves en la tarde a siete negocios, incluyendo una tienda de ropa usada.

Las redadas fueron apoyadas por la Policía del Departamento de Seguridad Pública de Texas, que bloquearon la entrada a los edificios al "público", de acuerdo con el canal local KRGV.