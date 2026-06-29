Más de 2,000 rescatistas coordinados por la ONU buscan a supervivientes en Venezuela

Naciones Unidas.- El coordinador residente y humanitario de la ONU para Venezuela, Gianluca Rampolla, explicó este lunes que la organización está coordinando a más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países para buscar supervivientes bajo los escombros tras los dos terremotos que azotaron Caracas.

La ONU asumió la coordinación del operativo, en coordinación con el Gobierno de Delcy Rodríguez, después de que el pasado miércoles Venezuela fuera golpeada por dos sismos consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, que ya han dejado al menos 1.450 muertos y más de 3.000 heridos.

Rampolla informó en la rueda de prensa del portavoz del secretario general de la ONU, donde intervino por videoconferencia, que 27 países han desplazado más de 40 equipos de búsqueda y rescate, lo que supone más de 2.000 rescatistas y personal sobre el terreno, junto a 160 perros.