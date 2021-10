Líder de pandilla que secuestró a 17 misioneros en Haití amenaza con asesinarlos

Gente protesta con una pancarta que dice en creole 'No a los secuestros, no a la violencia contra las mujeres. Viva Christian Aid Ministries'. Reclama la libertad de misioneros secuestrados. Foto: AP

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ.- El líder de la pandilla 400 Mawozo que según la policía mantiene secuestrados a 17 miembros de una organización misionera estadounidense dice en un video publicado el jueves que los matará si no se satisfacen sus reclamos.



El video publicado en redes sociales muestra a Joseph Wilson vestido con traje azul, sombrero azul y una gran cruz colgada del cuello.



“Juro por el trueno que si no me dan lo que pido, meteré una bala en la cabeza de estos americanos”, dice en el video.



También amenazó al primer ministro Ariel Henry y el jefe de la policía nacional, Léon Charles al hablar delante de varios ataúdes en los que aparentemente yacían miembros de su pandilla abatidos recientemente.



“Ustedes me hacen llorar. Yo lloro agua. Pero voy a hacerles llorar sangre”, dijo.



Días atrás las autoridades dijeron que la pandilla reclamaba 1 millón de dólares por cada secuestrado. El grupo de 16 estadounidenses y un canadiense secuestrados incluye a cinco niños, entre ellos un bebé de ocho meses.