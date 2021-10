Presidente de México minimiza irrupción de manifestantes en acto público

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó este lunes como "gajes del oficio" el hecho que tuviera que abandonar el domingo un acto público por la irrupción de manifestantes, un hecho que generó dudas sobre su dispositivo de seguridad.



"Son gajes del oficio, imagínense, cuántos años llevo aquí, no solo enfrentando portazos, sino situaciones más delicadas y no pasa nada", dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa matutina.



López Obrador agregó que tiene su "ángel de la guarda, que es el pueblo de México".



"Por eso puedo enfrentar cualquier situación adversa y por eso no traigo guardaespaldas ni me traslado en carros blindados y puedo ir a todos lados, tengo mi conciencia tranquila", dijo.

El domingo, el mandatario suspendió un acto público en el central estado de Puebla luego de que decenas de personas irrumpieran en el recinto donde rendía un informe.



Decenas de personas se apostaron en las afueras del edificio, detrás de unas vallas metálicas, y lanzaron consignas que por momentos hicieron inaudible su discurso.



Momentos después rebasaron al equipo de seguridad desplegado en la puerta e ingresaron al salón con pancartas en las cuales se quejaban de no haber recibido suficiente apoyo.



"¿Me van a dejar hablar?", espetó López Obrador desde una mesa a los manifestantes, algunos de los cuales se acercaron luego para encararlo, aunque sin llegar a agredirlo.

Se trató del segundo incidente de este tipo en el que se ve envuelto López Obrador ya que el pasado 27 de agosto, un grupo de maestros impidió el avance de su caravana durante cerca de dos horas en el sureño estado de Chiapas.



Ambos hechos pusieron en cuestión el dispositivo de seguridad del mandatario en un país azotado por la violencia de los carteles del narcotráfico.



A diferencia de sus antecesores, López Obrador no está resguardado por miembros del ejército. En su lugar, utiliza una "ayudantía", un grupo de jóvenes que se hace cargo de seguridad.

