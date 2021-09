Funcionario: EEUU deportará cantidades masivas de haitianos

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Un funcionario estadounidense afirmó el viernes que el gobierno del presidente Joe Biden está planeando “movimientos masivos” de migrantes haitianos que se encuentran en una pequeña ciudad fronteriza de Texas en vuelos hacia Haití a partir del domingo.



Los planes aún no se han detallado, pero los funcionarios están considerando entre cinco y ocho vuelos diarios. San Antonio, la ciudad importante más cercana, podría ser uno de los puntos de salida. El funcionario no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Los vuelos representan una respuesta espectacular a los miles de migrantes haitianos que están acampando debajo o en los alrededores de un puente en Del Rio, Texas.



Estados Unidos ha estado expulsando a muchos centroamericanos a México bajo la autoridad relacionada con la pandemia que niega a los migrantes la oportunidad de solicitar asilo. Pero las autoridades mexicanas no aceptan a los haitianos ni a otras nacionalidades.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dice que ha cerrado el tráfico de vehículos y peatones en ambas direcciones del puente de Del Río.

