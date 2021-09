"¡Ayúdenme!": súplica de colombiana antes de morir junto a su hija rumbo a Estados Unidos  

ARIZONA, ESTADOS UNIDOS.- Perdidas en el desierto de Arizona, una colombiana llamada Claudia Marcela Pineda y su hija murieron en su intento por llegar ilegalmente a Estados Unidos y poder reencontrarse con su esposo.



Junto a las fallecidas también se encontró con vida a otro hijo de la colombiana que apenas tenía tres años de edad.



VEA: Registran más muertes de inmigrantes en frontera de Arizona



Aunque no se sabe cuántos días estuvieron perdidas, en la desesperación por tratar de sobrevivir, la migrante decidió llamar a las autoridades y suplicarles que las encontraran.



Cansada, con hambre y sed, en el último aliento de su vida tomó el teléfono, marcó y suplicó: "¡Por favor, ayúdenme! Me voy a desmayar. "Mami tengo hambre" (se escuchó al niño decir al fondo)".



Las autoridades inmediatamente le enviaron un mensaje por WhatsAp para poder ver las coordenadas, pero al llegar ya fue muy tarde: la mamá y su hija de 11 años murieron. El niño de tres años se encontró con vida y se trasladó a un hospital.

Las autoridades explicaron que fue imposible seguirse comunicando con la migrante porque su celular se quedó sin batería. "Usó su último 3% para hacer la llamada", explicó una agente.



ADEMÁS: EEUU dice que ya no encarcelará a migrantes embarazadas



Por su parte, el papá de los niños y esposo de la colombiana, entre lágrimas, pidió a la cancillería de Colombia en Estados Unidos que "colaboren para repatriar el cuerpo de mi esposa y de mi hija que murieron".



"Venía buscando un mejor futuro para sus hijos y no lo logró; el único que lo logró fue mi hijo que se salvó. En este momento no lo tengo conmigo, pero hago lo posible para que me lo den", explicó.



DE INTERÉS: El calvario de migrantes hondureños que fueron separados de sus hijos en la frontera