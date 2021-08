Escuelas de Estados Unidos se rebelan ante gobernadores por mascarillas

FORT LAUDERDALE, ESTADOS UNIDOS.-Millones de alumnos en Florida, Texas y Arizona deberán usar mascarillas para tomar clases, después de que los consejos escolares de zonas mayoritariamente demócratas desafiaran a sus gobernadores republicanos y establecieran la obligatoriedad de cubrirse la cara.



Los tres estados son focos de la reciente oleada de covid-19 en el país, debido a la contagiosa variante delta, y los desafiantes consejos escolares de Miami, Dallas, Houston, Phoenix y otras zonas urbanas argumentan que la exigencia de mascarillas protege tanto a los alumnos como a los docentes y al personal administrativo, tanto de contraer como de propagar el virus, mientras muchos hospitales pediátricos se saturan.



Esos distritos argumentan que las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), que recomienda que todos —alumnos, maestros y personal administrativo— usen mascarillas, estén vacunados o no.



“Esto (el virus) no es un juego”, declaró Marcia Andrews, miembro de la junta escolar del condado de Palm Beach, en Florida.

“No quiero que se nos vaya a morir uno de los chicos”, añadió en comentarios publicados por el diario Palm Beach Post.



Los gobernadores insisten en que usar mascarillas afecta la educación y hacen poco para evitar los contagios. Dicen que las normas violan el derecho de cada padre de decidir la mejor manera de proteger a sus hijos.



“Los texanos y no el gobierno serán los que decidan las mejores prácticas para proteger la salud de los niños y es por eso que no será obligado a usar mascarilla en las escuelas públicas ni en sedes de la administración pública”, expresó el gobernador de Texas Greg Abbott, al prohibir la obligatoriedad de usar cubrebocas.



El gobernador de Florida Ron DeSantis, emitió en julio su orden ejecutiva prohibiendo las mascarillas, citando un estudio de la Universidad de Brown que examinó escuelas en Nueva York, Florida y Massachusetts que, según dijo, demuestra que las mascarillas tienen poco efecto.



Sin embargo, el gobernador no mencionó que el estudio abarca a casos asociados con escuelas, no casos contagiados dentro de las escuelas mismas.



Uno de los autores del estudio, la economista Emily Oster, declaró recientemente que el gobernador jamás le consultó a ella y que el reporte se hizo antes del surgimiento de la variante delta. Ella está a favor de hacer obligatorio el uso de mascarillas en las escuelas.

