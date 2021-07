Secretario general de la OEA Luis Almagro dio positivo al covid-19

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció este jueves que se contagió del nuevo coronavirus a pesar de estar vacunado.



"He dado positivo por covid por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas", escribió el secretario de la OEA en su cuenta de Twitter.



Almagro, un diplomático uruguayo de 58 años que encabeza la OEA desde 2015, ha trabajado regularmente durante la pandemia desde su oficina en la sede del bloque regional en Washington.

