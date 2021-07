Presidente Abinader dice desconocer si asesinos de Moise ingresaron por su frontera

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, dijo el domingo que no tiene información sobre supuestos mercenarios colombianos que podrían haber cruzado a Haití a través de la frontera terrestre de su país para participar del asesinato del mandatario Jovenel Moise.



"No tenemos informaciones", señaló el mandatario a periodistas durante una visita a una fortaleza militar de Constanza (centro).



"Hay un acuerdo donde desde hace ya varios años que no necesitamos visa entre Colombia y República Dominicana, por lo tanto cualquier ciudadano colombiano que sea chequeado en Migración, si no tiene ningún problema con la Justicia, pues podría entrar", añadió.

Moise fue asesinado en su residencia el miércoles pasado por un grupo comando conformado por 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, indicaron las autoridades de Haití.



Cuatro de esos colombianos, incluido un exmilitar de élite, habrían entrado a Haití a través de la porosa frontera que comparte con República Dominicana, según versiones de prensa.



"No hemos sido solicitados para colaborar, pero creemos que la comunidad internacional debe tener una actitud más activa que la que ha te

Algunos de los capturados acusados por el magnicidio contra Moise. Foto: AFP



nido hasta ahora", señaló el mandatario dominicano. "La comunidad internacional tiene que ocuparse de Haití (...) para bien de los haitianos".

El gobierno dominicano ordenó el cierre inmediato de su frontera tan pronto conoció la muerte de Moise, y reforzó su presencia militar en la zona, que según Abinader está "en total paz" y "totalmente asegurada".



República Dominicana y Haití, que comparten la isla La Española, tienen una porosa frontera de unos 390 km, por donde pasa un enorme flujo irregular de inmigrantes haitianos buscando mejores trabajos, principalmente en la economía informal y la construcción.



El tema migratorio ha complicado históricamente las relaciones bilaterales. Abinader informó además que una verja divisoria en la frontera comenzará a construirse en unos tres meses.



"Ya está en proceso de licitación. Esperamos que ese proceso en las próximas semanas ya, según las normas de compras y contrataciones, se adjudique y después yo espero ya en unos tres meses estar construyendo esa verja perimetral", señaló.

