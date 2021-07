Cuba, sacudida por manifestaciones inéditas contra el gobierno

LA HABANA, CUBA.- Hartos de la crisis económica, miles de cubanos se manifestaron este domingo en varias regiones al grito de "¡libertad!" y "¡abajo la dictadura!", mientras que el presidente Miguel Díaz-Canel convocó a sus partidarios a tomar las calles.



"La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios", dijo Díaz-Canel en una alocución televisada, acusando a "la mafia cubano-americana" de estar detrás del levantamiento.



"Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a los comunistas, a que salgan a las calles donde quiera que se vayan a producir estas provocaciones, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarlas con decisión, con firmeza, con valentía", añadió.

Al anochecer, varios grupos de simpatizantes del gobierno se reunieron en distintos puntos de la capital para preparar la contramarcha, constató la AFP.



Las protestas antigubernamentales, ampliamente difundidas en las redes sociales, comenzaron de forma espontánea por la mañana, un hecho poco habitual en un país gobernado por el Partido Comunista (PCC), donde las únicas concentraciones autorizadas suelen ser las del propio partido.

Apagón de internet

"Abajo la dictadura", "Que se vayan" o "¡Patria y vida!" - el título de una polémica canción-, gritaron varios miles de manifestantes en San Antonio de los Baños, una pequeña ciudad de 50.000 habitantes a unos 30 kilómetros de La Habana.



"¡Libertad!", corearon otros cientos de personas durante varias concentraciones en La Habana, donde se registraron refriegas entre los manifestantes y la policía, que utilizó gases lacrimógenos.

Al menos 10 personas fueron detenidas y varios policías utilizaron tubos de plástico para golpear a los manifestantes, mientras la ciudad quedaba bajo un fuerte despliegue militar y policial, constató la AFP.



Otras protestas fueron reportadas y transmitidas en vivo, a través de Facebook o Twitter, en varias ciudades del país.



Motor impulsor de un creciente número de reivindicaciones de la población desde que llegó al país a finales de 2018, el internet móvil fue cortado en gran parte de la isla a partir del mediodía.



El presidente Díaz-Canel también acudió a San Antonio de Los Baños acompañado por militantes del partido de gobierno que marcharon al grito de "¡Viva Cuba!" y "¡Viva Fidel!", mientras que a lo largo de su recorrido los pobladores seguían protestando a gritos contra la crisis económica.

Una residente, que habló bajo condición de anonimato, dijo a la AFP que había participado en la manifestación de la mañana, harta de "la situación con la corriente y la comida".

Bajo las palabras clave #SOSCuba o #SOSMatanzas (el nombre de la provincia más afectada por el covid), las peticiones de ayuda en las redes sociales se multiplicaron.

Levanten el embargo

La pandemia del coronavirus ha sumido a la isla en su peor crisis económica en 30 años, agravando las escasez de alimentos y medicinas, y generando un fuerte malestar social.



Las dificultades económicas también han llevado a las autoridades a aplicar cortes de electricidad de hasta seis horas al día en amplias zonas del país.



"La situación energética parece que fue la que levantó aquí algunos ánimos", reconoció Díaz-Canel frente a periodistas, culpando a las sanciones estadounidenses por la crisis.



"Si tú quieres que el pueblo esté mejor, levante el bloqueo primero", agregó sobre el embargo vigente desde 1962.



"La mafia cubanoamericana pagando muy bien en redes sociales (...) han tomado como pretexto la situación de Cuba y han llamado y han convocado a que haya manifestaciones en todas las regiones del país", afirmó.

"Revolucionarios confundidos"

No obstante, el presidente sostuvo que "hay personas que vinieron a manifestar la insatisfacción", incluso "revolucionarios confundidos".



Pero aquí hay "muchos, y me pongo como el primero, que estamos dispuestos a dar la vida por esta revolución", dijo en su discurso.



En Twitter, la secretaria de Estado adjunta para las Américas de Estados Unidos, Julie Chung, llamó "a la calma".



"Estamos profundamente preocupados por los 'llamados al combate' en Cuba. Abogamos por el derecho de reunión pacífica del pueblo cubano", indicó la funcionaria.



Las protestas se produjeron en un día en el que Cuba registró un nuevo récord diario de contagios y muertes por el coronavirus, con 6.923 casos reportados para un total de 238.491 y 47 muertes en 24 horas, sumando un total de 1.537 fallecimientos.



Bajo las palabras clave #SOSCuba o #SOSMatanzas (el nombre de la provincia más afectada por el covid), las peticiones de ayuda en las redes sociales se multiplicaron, así como los llamados para que el gobierno facilite el envío de donaciones desde el extranjero.



El sábado, un grupo de opositores pidió que se abriera un "corredor humanitario", iniciativa que el gobierno desestimó tajantemente, denunciando "una campaña" que busca "presentar una imagen de caos total en el país que no corresponde a la situación actual".