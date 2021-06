Guatemala: Congreso juramenta a juez acusado de corrupción

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- El Congreso guatemalteco juramentó el jueves como magistrado de la Corte de Constitucionalidad a Néster Vásquez, un juez de la Corte Suprema de Justicia al que la fiscalía acusa de haber manipulado una elección de jueces.



El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) eligió a Vásquez en marzo para ocupar un asiento en la máxima corte, pero no había tomado posesión del cargo ni había sido juramentado debido a que hay varios recursos legales en instancias de justicia pendientes de resolver.



Y aunque el Congreso —liderado por el oficialismo y aliados— tiene conocimiento de dichos recursos, decidió juramentarlo porque el CANG les informó que ellos no tenían ningún recurso pendiente.



El Congreso juramentó en abril a la mayoría de los magistrados, pero se negó a hacerlo con Gloria Porras, electa por la Universidad de San Carlos de Guatemala, aduciendo que había recursos legales pendientes de resolver.



La Corte de Constitucionalidad es el último eslabón en la cadena de justicia del país y la que resuelve en última instancia todos los asuntos legales, penales, constitucionales y electorales.



Varias organizaciones de la sociedad civil pidieron públicamente frenar la juramentación de Vásquez, pues argumentan que debe ser investigado por los señalamientos.



“Rechazamos categóricamente la decisión de la Junta Directiva del Congreso de juramentar a Néster Mauricio Vásquez Pimentel y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez (suplente)... porque todavía no se han resuelto todas las acciones legales en contra de su elección”, dijo la organización Alianza por las Reformas, que aglutina a varias organizaciones.



La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) acusa a Vásquez de haber manipulado, junto al empresario Gustavo Alejos —preso por corrupción y otros cargos_, la elección de magistrados de salas de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia.



La fiscal general Consuelo Porras no autorizó a la FECI solicitar el retiro de la inmunidad de Vásquez mientras era magistrado de la Corte Suprema de Justicia para investigarlo. La fiscalía confirmó a periodistas que en el despacho de Porras está el expediente, el cual está siendo examinado desde hace varios días.



