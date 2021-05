Eligen a hija de cuestionado político como candidata a gobernadora en México 

El caso de Salgado Macedonio desató duras críticas y protestas de activistas de los derechos de la mujer que condenaron que el político, que no ha sido imputado de cargos y tiene dos denuncias formales en la Fiscalía por violación. Foto: AP.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El partido oficialista mexicano superó el revés que sufrió luego que las autoridades electorales retiraron la postulación de un cuestionado político, al nombrar a su hija como candidata a la gobernación de un estado del occidente del país para los comicios generales del 6 de junio.



Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, quien ha sido acusado de abuso sexual, fue seleccionada por el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para competir por la gobernación del estado occidental de Guerrero.

El nombramiento fue hecho por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien afirmó que Salgado Pineda fue la candidata que quedó "mejor posicionada" de acuerdo a una encuesta interna que realizó la organización a la que pertenece el mandatario Andrés Manuel López Obrador.



La candidatura de Salgado Macedonio, un popular político que ha sido senador, diputado y alcalde del turístico puerto de Acapulco, fue retirada por decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que alegó que el político no presentó sus informes de gastos de precampaña. La medida fue ratificada el 27 de abril por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



El caso de Salgado Macedonio desató duras críticas y protestas de activistas de los derechos de la mujer que condenaron que el político, que no ha sido imputado de cargos y tiene dos denuncias formales en la Fiscalía por violación, se postulara como candidato a gobernador. López Obrador salió en varias oportunidades en defensa Salgado Macedonio lo que animó las críticas de los opositores y activistas contra del mandatario.

Las autoridades electorales también retiraron la candidatura del político oficialista Raúl Morón Orozco, quien iba a competir por la gobernación del estado de Michoacán, por no presentar sus informes de gastos, lo que obligó a Morena a tener que buscar dos nuevos candidatos a casi cinco semanas de las elecciones generales de junio. En el caso de Michoacán Morena eligió como su nuevo candidato al diputado local Alfredo Ramírez.



Los comicios del 6 de junio, en los que se elegirán los miembros de la Cámara de Diputados, 30 de los 32 congresos estatales, 15 gobernaciones y miles de cargos locales, serán cruciales para López Obrador en sus aspiraciones para asegurar la mayoría en el Congreso y las gobernaciones y continuar gobernando con comodidad en los tres años restantes de su período.



Tras las decisiones del INE y el TEPJF López Obrador reaccionó con dureza contra las autoridades electorales y un juez que en marzo bloqueó una reforma del sector eléctrico y recientemente concedió varios amparos contra un padrón de usuarios de telefonía que aprobó el Congreso, de mayoría oficialista.



El mandatario anunció esta semana que promovería una reforma de todos los organismos autónomos alegando sólo operan para "defender a los grupos de interés" y "amparar a las minorías".

En marzo el mandatario pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro luego que suspendió la reforma del sector eléctrico que aprobó el Congreso.



Zaldívar se refirió el sábado a Gómez Fierro afirmando que el Consejo de la Judicatura "no ha encontrado nada irregular" en relación a ese juez, y dijo en su cuenta de Twitter que se le seguirá garantizando "su plena autonomía".



López Obrador ha enfrentado en las últimas semanas duras críticas por apoyar una reforma del Poder Judicial, que aprobó el mes pasado la mayoría oficialista del Congreso, que aumentó dos años el período del presidente de la Suprema Corte, que será ahora de 6 años, y elevó dos años el mandato de los consejeros de la Judicatura Federal que será 7 años.



Organizaciones internacionales y locales, juristas y opositores han denunciado que la reforma vulnera la constitución y la independencia entre los poderes públicos.