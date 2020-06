Enfrentamiento entre el Mayo Zambada y los hijos de "El Chapo" deja 15 muertos

SINALOA, MÉXICO .- Un enfrentamiento entre los grupos de sicarios de Ismael ''El Mayo'' Zambada y Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “Los Chapitos”, dejó 15 personas muertas en las comunidades serranas Los Bagrecitos y La Vainilla, pertenecientes a la sindicatura de Tepuche, en Culiacán, Sinaloa.



Más temprano, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, catalogó el hecho como rumores, pero al llegar al sector, encontraron los 15 fallecidos.

Los cadáveres portaban pecheras, chalecos blindados, cargadores, fusiles de asalto, equipo táctico y radios, por lo que fueron vinculados a la organización criminal.



La hipótesis es que la masacre se originó debido a la mala relación entre los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y el viejo líder fundador del cartel de Sinaloa. Las tensiones aumentaron tras el operativo fallido contra Ovidio Guzmán López el pasado 17 de octubre en Culiacán.



Ese día "Los Chapitos" solicitaron ayuda al Mayo, no obstante él les dijo que no, lo que entonces provocó una relación aún más ríspida dentro del cártel de Sinaloa, pues no es la primera vez que se habla de una diferencia entre ambas bandas criminales.



Según testigos, varios hombres armados llegaron al sector y abrieron fuego contra las viviendas y hombres que se encontraban en el sitio.

