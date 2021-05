¿Cómo van las promesas de Biden a 100 días de gobierno?

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Al completar sus primeros 100 días en el cargo, el presidente estadounidense Joe Biden se centró en frenar la pandemia y ahora puede decir que ha cumplido casi todas sus promesas de campaña relacionadas con el coronavirus.



Biden también ha cumplido varias de sus mayores promesas de campaña sobre el cambio climático y la economía, pero algunos asuntos han resultado más difíciles para su gobierno, especialmente la inmigración. Biden tiene problemas para implementar las reformas prometidas ante el gran aumento de menores de edad no acompañados que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.

ADEMÁS: EEUU prioriza a Centroamérica, resto de Latinoamérica en segundo plano



En algunas de sus promesas, Biden no puede hacer mucho y espera el apoyo del Congreso. A continuación, estas son las promesas clave de Biden y cómo va con ellas:

Inmigración

— Elevar el límite de admisión de refugiados a 125.000, frente a los 15.000 fijados por su predecesor Donald Trump.



Ni siquiera está cerca. La Casa Blanca dijo inicialmente que mantendría el límite de Trump por “preocupaciones humanitarias”. Tras enfrentar críticas de los demócratas, la Casa Blanca cambió de dirección y dijo que Biden elevaría el límite, aunque probablemente no hasta los 62.500 que el presidente había planeado. Y los números de los realmente admitidos este año muy probablemente estarán cerca de 15.000.



— Aumentar los recursos humanitarios enviados a la frontera y alentar asociaciones público-privadas para lidiar con el aumento de la migración allí

DE INTERÉS: EEUU investiga posible tráfico de personas tras encontrar a 90 individuos en una casa



Sí, pero ¿es suficiente? Del Departamento de Seguridad Nacional Biden ha desplegado la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para que ayude con el incremento de los arribos y Biden firmó una orden ejecutiva en la que pidió a los funcionarios que prepararan planes para usar recursos humanitarios allí. El mayor número de niños no acompañados en la frontera en la historia creó un atestamiento masivo en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) y desató una carrera frenética para crear espacios temporales en centros de convenciones, bases militares y otras instalaciones grandes.

Reformar el sistema de asilo

Incompleta. Biden firmó una orden ejecutiva en febrero instruyéndole a sus funcionarios que elaboraran una estrategia para la migración, incluso refugiados y solicitantes de asilo. Biden ha prometido lanzar un nuevo sistema “humano” de asilo, pero él y sus colaboradores no han revelado nada sobre cuándo ni han dado detalles. El presidente ha eliminado algunas políticas de la era Trump, como el requerimiento de que los nuevos solicitantes de asilo esperen en México, pero ha mantenido una política de Trump que permite que la CBP expulse a los migrantes que ingresan al país sin autorización, para evitar la diseminación del coronavirus. Biden tampoco ha articulado aún un plan para manejar el flujo de solicitantes de asilo, aparte de proponer que se dediquen miles de millones de dólares a responder a las causas raigales en Centroamérica.



— Presentar una amplia propuesta de reforma de inmigración al Congreso en sus primeros 100 días



Cumplido.



— Poner fin a las restricciones de viajes a las personas de varios países musulmanes



Cumplido.



— Revertir una orden de la era Trump que expandió los estándares para deportar a migrantes y regresar a un principio de la era Obama de dar prioridad a las deportaciones de inmigrantes que representen un riesgo para la seguridad nacional, la seguridad fronteriza o la salud pública



Cumplido.



— Dejar de financiar y construir el muro fronterizo



Cumplido.



— Revertir una regla de carga pública de Trump desalentando el uso de prestaciones públicas por parte de los inmigrantes



Cumplido.



— Restaurar el principio de la era Obama de deportar a extranjeros que se considere son una amenaza para la seguridad nacional o que han cometido crímenes aparte del delito de entrada ilegal al país



Cumplido.



— Congelar las deportaciones durante 100 días



Intentado, pero bloqueado en las cortes.



— Simplificar y mejorar el proceso de naturalización para los residentes permanentes



En proceso. Biden firmó en febrero una orden ejecutiva en la que ordenó un plan para mejorar el proceso de naturalización y el Departamento de Seguridad Nacional ha revocado desde entonces algunas reglas de la era de Trump, solicitado la opinión pública sobre las barreras para la naturalización y revertido a una versión de 2008 del examen de ciudadanía para los solicitantes, considerada más accesible que la versión reformada de Trump.



— Poner fin a las separaciones familiares y crear una fuerza especial para reunir a las familias separadas en la frontera



En proceso. Biden firmó órdenes ejecutivas poniendo fin a la política y estableciendo el cuerpo especial centrado en la reunión de familias. El cuerpo está avanzando lentamente en el examen de miles de documentos.



— Ordenar una revisión del estatus de Protección Temporal

VEA: EEUU reparará daños causados por muro fronterizo con México



No se ha ordenado la revisión, pero el Departamento de Seguridad Nacional de Biden ha otorgado el estatus para venezolanos y birmanos, lo ha extendido para los sirios y extendió un programa relacionado para los liberianos.



— Convocar a una reunión de líderes regionales, incluso funcionarios de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Canadá, para responder a los factores que impulsan la migración y proponer una solución regional de reasentamiento



No aún. La vicepresidenta Kamala Harris, a cargo de lidiar con las raíces de la migración, ha hablado con los mandatarios de México y Guatemala, pero no se avizora un encuentro regional en el futuro inmediato.



— Proteger a los jóvenes conocidos como “dreamers” —inmigrantes traídos a Estados Unidos ilegalmente de niños por sus padres— y sus familias reinstaurando el DACA, un programa de la era de Obama que les protegía de deportación



El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo en marzo que su agencia iba a emitir una regla para “preservar y fortalecer el DACA”, pero la política enfrenta una apelación en las cortes en Texas que pudiera invalidar las protecciones para los ”dreamers”.



— Asegurarse de que el personal en la CBP y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) respeta los estándares profesionales y son hechos responsables en casos de tratamiento inhumano



Biden incluyó fondos para entrenamiento e investigación de abusos en su propuesta de ley de inmigración y en el presupuesto presentado al Congreso. Su gobierno ha enfrentado preguntas sobre acusaciones de abusos en al menos una instalación de detenciones en Texas, que son investigadas.



— Poner fin a las detenciones prolongadas de los migrantes e invertir en un sistema de manejo de casos para procesar a las personas



No ha habido un anuncio de más inversiones en sistemas de manejo de casos. El gobierno lanzó en marzo planes para dejar en libertad a padres y niños en un plazo de 72 horas tras su arribo a Estados Unidos, pero las autoridades han admitido subsiguientemente que centenares de niños han sido retenidos por la patrulla fronteriza mucho más tiempo, debido al incremento de los arribos y la falta de instalaciones para albergarles.

Política interior

— Revertir la prohibición a las personas transgénero en las fuerzas armadas



Cumplido.



— Establecer una junta de supervisión de la policía



Abandonada. El gobierno de Biden dijo que abandonaba la idea, tras consultas con grupos de derechos civiles y gremios policiales que dijeron sería contraproducente.



— Instruir al secretario de Justicia que presente una serie de recomendaciones para reestructurar el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) y otras agencias del Departamento de Justicia para hacer cumplir mejor las leyes de armas



Aún no.



— Instruir al FBI que emita un reporte sobre las demoras en las revisiones de antecedentes para las ventas de armas de fuego



Aún no.



— Reautorizar la Ley de Violencia contra las Mujeres



Requiere la acción del Congreso.



— Firmar a Ley de Igualdad



Requiere la acción del Congreso.



— Crear un grupo de trabajo a nivel de gabinete centrado en la promoción de la sindicalización, con la tarea de entregar un plan para aumentar la densidad gremial y lidiar con la desigualdad económica



Cumplido, por orden ejecutiva, el lunes pasado.

Covid-19

— Reintegrar el país a la Organización Mundial de la Salud



Cumplido.



— Garantizar que 100 millones de vacunas han sido inoculadas antes del final de sus primeros 100 días, aumentado más adelante a 200 millones



Cumplido.



— Incrementar el acceso a pruebas de coronavirus y establecer una junta de pruebas de la pandemia



Cumplido.



— Emitir un mandato de mascarillas para las propiedades federales y pedirles a los estadounidenses que las usaran por 100 días



Cumplido.



— Extender las restricciones nacionales a los desalojos y las ejecuciones hipotecarias



Cumplido.



— Continuar la pausa en los pagos de préstamos estudiantiles



Cumplido.



— Reabrir a salvo la mayoría de las escuelas, de kindergarten al 8vo grado



De acuerdo con datos compilados por Burbio, un portal que monitorea las escuelas, para el 18 de abril, 62% de las escuelas ofrecían enseñanza en las aulas todos los días. No estaba claro cuál porcentaje son escuelas primarias.



— Presionar por la aprobación de un paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares por la pandemia.



Cumplido. La ley fue aprobada en marzo.

LEA TAMBIÉN: Covid-19: Peruano ofrece su riñón a cambio de cama en UCI para su madre

Cambio climático

— Rescindir el permiso del oleoducto Keystone XL, proteger la Reserva Nacional Natural del Ártico, reintegrarse a Estados unidos al Acuerdo de París y adoptar la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal para reducir los hidrofluorocarbonos (HFC)



Cumplido.



— Convocar una cumbre climática mundial y persuadir a naciones a fijarse objetivos de emisiones más ambiciosos



Cumplido.



— Prohibir nuevos arrendamientos de gas y petróleo en tierras federales y aguas costeras



Casi. Biden impuso una moratoria sobre nuevos arrendamientos de gas y petróleo en tierras y aguas federales.



— Revertir 100 reglas de la era Trump sobre salud pública y ambiente



En proceso. Biden firmó una orden ejecutiva en su primer día como presidente, ordenando la revisión de las reglas de la era Trump sobre el ambiente, la salud pública y la ciencia y ha comenzado el proceso de revertir algunas.

Economía



— Revertir los recortes de impuestos de Trump a las corporaciones en 2017



En proceso. Biden ha propuesto elevar la tasa de impuestos corporativos a 28% del 21% fijado por Trump.



— Proveer 2.000 dólares en pagos directos como parte de la ayuda por el coronavirus



Cumplido. El paquete de ayuda aprobado justo antes de que Biden asumiera la presidencia ofreció un pago directo de 600 dólares a personas elegibles. Biden dijo que el pago debió haber sido de 2.000 dólares. Su paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares incluyó pagos directos adicionales de 1.400 dólares, que con la cantidad previa suman 2.000.



— Pausa en los pagos de préstamos federales estudiantiles



Cumplido.



— Ordenar una revisión de las cadenas de suministros en Estados Unidos



Cumplido.

Política exterior

— “Poner fin a las guerras eternas en Afganistán y el Oriente Medio” y al involucramiento estadounidense en la guerra civil en Yemen



En proceso. Biden anunció que la retirada final de los soldados estadounidenses de Afganistán comenzaría el 1 de mayo y concluiría para el 11 de septiembre. Biden anunció que pondría fin al respaldo de Estados Unidos a la ofensiva militar de cinco años encabezada por Arabia Saudí en Yemen.



— Colocar los derechos humanos en el centro de la política exterior



Mixto. Biden ha expresado directamente al presidente chino Xi Jinping sobre Hong Kong, los abusos de derechos humanos contra los uigures y otras minorías étnicas en la provincia occidental de Xinjiang y sus acciones hacia Taiwán. Ha expresado reiteradamente sus preocupaciones por el encarcelamiento y el tratamiento al líder opositor ruso Alexei Navalny, pero Biden declinó responsabilizar directamente al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, pese a la publicación de reportes de inteligencia estadounidense que muestran que Salman aprobó el asesinato.



— Mejorar las relaciones con aliados que tuvieron malas relaciones bajo el gobierno de Trump



Mayormente cumplido. Aliados como el primer ministro canadiense Justin Trudeau y la canciller alemana Angela Merkel, que tuvieron pésimas relaciones con Trump, han elogiado a Biden por sus esfuerzos para restaurar el liderazgo estadounidense en asuntos climáticos y varios líderes del Pacífico han expresado su pacer por los primeros esfuerzos para coordinar una política sobre China.



— Revertir la aceptación de “dictadores como Putin y Kim Jong Un”



Mayormente cumplido. Biden ha emitido dos rondas de sanciones contra los rusos. Su gobierno ha decidido ser comedido en su enfoque hacia Putin y ha dicho que el presidente está interesado en encontrar áreas en las que Rusia y Estados Unidos pueden encontrar una posición común. El equipo de Biden reconoce que han tratado de contactar a Corea del Norte, pero sus intentos han sido rechazados.



— Un regreso pronto al acuerdo nuclear con Irán siempre y cuando Teherán vuelva a cumplir las condiciones



Mixto. Se realizan conversaciones indirectas entre otros signatarios del acuerdo de 2015, incluso funcionarios británicos, franceses, alemanes, chinos y rusos, con los funcionarios estadounidenses cerca, pero el progreso no es seguro, pues Teherán se ha negado a cumplir con el viejo acuerdo hasta que se levanten las sanciones en su contra y recientemente comenzó a enriquecer uranio a su nivel más elevado de pureza.



— Reconocer como genocidio las atrocidades contra los armenios en la I Guerra Mundial



Completado. Biden reconoció como genocidio las deportaciones masivas y asesinatos de armenios por el Imperio Otomano hace más de un siglo, algo que sus predecesores evitaron hacer por temor a enfurecer a su aliado Turquía. Ankara condenó la decisión.