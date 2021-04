VIDEO: "Me dejaron botado", dice niño migrante abandonado en Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Un niño migrante, con lágrimas en sus ojos e incesante llanto, clamó por ayuda a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos luego de ser abandonado en el desierto de Texas.

Un video difundido por uno de los agentes policiales documentó el momento cuando el menor se acerca a ellos y pregunta por ayuda asegurando que lo habían dejado "botado" cerca del Río Grande.

LEA: VIDEO: Niñas migrantes fueron lanzadas desde una valla fronteriza a EEUU

"¿Me puede ayudar?", imploró el pequeño al comienzo. A lo que el agente respondió "¿Qué te pasó?".

"Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están", explicó el niño entre sollozos.

De acuerdo a las autoridades, el hecho se registró el pasado 1 de abril justo cuando el patrullero terminaba su turno laboral.

Por su parte, la cadena Univision detalló que el menor (de quien no se ha divulgado su edad y nacionalidad), pasó toda la noche caminando en la región del Valle del Río Grande, después de su ingreso ilegal al país.

+Niños migrantes podrían ser llevados a base de Guardia Nacional en California

Sin compañía

Informes preliminares señalaron que el niño viajaba sin la compañía de sus padres y bajo la guía de otros 80 migrantes que recorrieron el camino junto a él.

"¿No sabes dónde están? ¿te dejaron solo?", continúo interrogando el patrullero. "Me dejaron botado, solo", contestó el pequeño.

Seguidamente, se escucha al agente decir: "¿No vienes con tu mami, papi o alguien?".

"¡Nadie, yo venía en un grupo… y al final me dejaron botado y vine aquí a pedir auxilio! Yo vengo, porque si no, ¿a dónde me voy a ir? Tal vez me pueden robar, secuestrar o algo y tengo miedo", exclamó el niño.



Al respecto, Gloria Chávez, jefa del sector de El Paso, dijo a los medios que los padres "deben pensar en el bienestar de sus hijos" antes de enviarlos a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Trato inhumano

Solo en el mes de marzo, las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 171,000 migrantes en la frontera con México, según datos manejados por la agencia Reuters.

ADEMÁS: Un viaje termina y otro comienza para nuevos inmigrantes en Estados Unidos

En tal sentido, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional en Estados Unidos, expresó su preocupación por "la forma inhumana en que los traficantes abusan de los niños mientras se benefician de la desesperación de los padres”.

Hasta el momento, el total de niños migrantes no acompañados asciende a 19,000 y al menos 53,000 miembros de familias que viajaban juntos. Mientras que los adultos detenidos suman los 99,000.

DE INTERÉS: Estados Unidos busca contener marea de niños migrantes