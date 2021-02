Diputados niegan la posibilidad de destituir a Nayib Bukele

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Después de votar para que la Asamblea Legislativa decida si inicia un proceso constitucional para evaluar la incapacidad física o mental del presidente salvadoreño Nayib Bukele y luego separarlo del cargo, los líderes de los principales partidos opositores aseguraron el miércoles que no están pensando en destituir al mandatario.



“No creo que tenga futuro. Hay peticiones que ingresan sólo para llamar la atención a ustedes como medios, (y) él (diputado que presentó la propuesta) logró su objetivo. El 99% son diputados sensatos”, dijo a periodistas el diputado presidente del Congreso Unicameral, Mario Ponce del conservador Partido Concertación Nacional (PCN).



El martes el diputado Ricardo Velásquez Parker, del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), pidió a la Asamblea Legislativa iniciar el proceso para evaluar la incapacidad física o mental de Bukele para luego declararlo incapaz para gobernar.

La petición fue apoyada con los votos de diputados de Arena, del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Los tres partidos suman 63 de los 84 votos y controlan todas las decisiones del Congreso.



La petición fue calificada por Bukele como un intento de "golpe de estado parlamentario” y afirmó que ahora “están reculando (retrocediendo) al ver la gigantesca indignación popular y que les salió el tiro por la culata”. Señaló que la solicitud de destitución fue secundada por una decena de diputados de los partidos ARENA y FMLN, que fue leída en el pleno y apoyada verbalmente por otros. Señaló que el presidente del Congreso le dio ingreso y “ahora le quieren echar la culpa a uno solo”.



“Dice Nidia Díaz que el FMLN no apoyaría el Golpe de Estado. Pero fue la misma Nidia Díaz quien firmó la solicitud ayer. Y además, la firmó junto a varios de sus compañeros de fracción”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter, donde también publicó el documento en la que aparecen las firmas de los diputados.

Díaz es una excomandante guerrillera y actual jefa del grupo parlamentario del FMLN.



Ponce señaló que Velásquez Parker no consultó la propuesta con su propio partido y lo calificó como un “acto propagandístico”.



Por su parte, el diputado Carlos Reyes, jefe del grupo parlamentario de ARENA, dijo a la prensa que “en este momento no se está planteando ninguna destitución del presidente de la República, eso hay que dejárselo claro al pueblo salvadoreño”.



“Esa es una propuesta individual de un diputado. Nosotros como fracción, no estamos buscando destituir al presidente. Ahorita lo que el país necesita es estabilidad, que todos trabajemos juntos”, agregó.

