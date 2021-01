Caso Trump-Rusia: Prisión en suspenso para exabogado del FBI  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Un exabogado del FBI fue condenado a prisión en suspenso por alterar un documento utilizado por el Departamento de Justicia cuando vigilaba a un colaborador del expresidente Donald Trump durante la investigación de la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos de 2016.



Kevin Clinesmith es la única persona acusada hasta el momento en una pesquisa especial de las acciones de las agencias policiales y de inteligencia al investigar los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump en 2016. La investigación fue iniciada en 2019 por el fiscal federal John Durham por orden del entonces secretario de Justicia, William Barr.



En octubre, Barr designó a Durham fiscal especial para asegurar la continuidad de su investigación durante la presidencia de Biden. El estatus de su trabajo no está claro. Barr ha dicho que la investigación está enfocada en el FBI, no en la CIA.

Clinesmith se declaró culpable en septiembre por alterar un correo electrónico que había recibido de la CIA para que dijera que Page “no era una fuente” de la agencia, aunque el documento original decía que sí lo era. Por eso, cuando el Departamento de Justicia solicitó a la Corte de Supervisión de Inteligencia Extranjera la cuarta y última orden para espiar las comunicaciones de Page, no reveló que éste había tenido una relación con la CIA.



Clinesmith ofreció disculpas por alterar el correo electrónico acerca de la relación de Carter Page con la CIA y dijo que se sentía “verdaderamente avergonzado” por lo que había hecho.



“Esta conducta es la única mancha que he podido encontrar en el acusado”, dijo el juez federal James Boasberg al imponer la pena de 12 meses de prisión en suspenso en lugar de la de prisión efectiva que pidió la fiscalía.

