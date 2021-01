"¿Qué buscan las mafias? ¿callarme?", el mensaje de Efraín Ruales meses antes de su asesinato

QUITO, ECUADOR.- "¿Qué buscan las mafias? ¿callarme?", se preguntó hace siste meses en un video Efraín Ruales, el actor y presentador de televisión ecuatoriano que fue asesinado este miércoles en Guayaquil.



Ruales acudió a denunciar un supuesta llamada de la "mafia", luego de que estos presuntamente lo trataran de intimidar por sus denuncia contra la corrupción.

“Es una lástima hacer este tipo de mensajes, pero no queda de otra. Mi madre, mi familia, mis hermanos y amigos me dijeron que no era necesario, pero hay personas que sí necesitan escuchar. Hubiera querido hoy subir un video cómico que los haga reír, pero el día se empañó con una falsa, perversa y malévola noticia. Lo curioso es que aparece días después de que recibo una llamada diciéndome que tenga cuidado con los mensajes que enviaba los domingos refiriéndome a la corrupción”, explica en la intreducción el joven actor.



Según las informaciones, Efraín grabó el video luego de que se le vinculara con Daniel Salcedo Bonilla, un empresario sentenciado a cuatro años de cárcel por supuestas irregularidades en la venta de insumos médicos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.



“Qué coincidencia que justo cuando decido alzar mi voz contra la corrupción justo aparecen estos inventos. Pero más dolor me da que muchas personas caigan en esas mentiras y comenten irresponsablemente. Mire, dicen que la mentira tiene patas cortas, pero esta mentira no tiene ni patas, ni una sola fuente. Solo alguien que se sintió ofendido por mis mensajes de los domingos y pasó esto. ¿Qué buscan las mafias? ¿callarme? Tranquilos, porque yo no pienso entrar en la política, así que relájense. Mi interés no es involucrarme en un mundo que lastimosamente está infestado”, lamentó el presentador de televisión en ese momento.

