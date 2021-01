Brasil recibe dos millones de vacunas contra covid-19  

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.-El gobierno de Brasil recibió el viernes 2 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus procedentes de India, pero los expertos advirtieron que el embarque no contribuirá demasiado a reforzar el insuficiente abasto en la nación.



El Ministerio de Salud de Brasil anunció que el lote de la vacuna, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, llegó a Sao Paulo y luego fue enviado a Río de Janeiro, donde se encuentra la sede del Instituto Fiocruz, una entidad estatal que tiene un acuerdo para producir y distribuir la vacuna.



Las 2 millones de dosis fabricadas en India sólo reducirán marginalmente el déficit, dijeron expertos brasileños en salud pública a The Associated Press, ya que se necesitarán muchas más dosis para cubrir grupos prioritarios en la nación de 210 millones de personas, y los envíos de materias primas desde Asia se han retrasado.



“Contando las dosis de Butantan (un instituto de investigación del estado de Sao Paulo) y las de India, no hay suficientes vacunas y no hay certeza de cuándo Brasil tendrá más o cuántas”, señaló Mário Scheffer, profesor de medicina preventiva en la Universidad de Sao Paulo. Esa escasez “interferirá con nuestra capacidad a corto plazo para alcanzar la inmunidad colectiva”.



Un vuelo desde India que estaba planeado para la semana pasada fue pospuesto, lo que descarriló el plan del gobierno federal de comenzar la inmunización con la vacuna de AstraZeneca. En cambio, la vacunación comenzó con las dosis de CoronaVac en Sao Paulo, donde Butantan tiene un trato con su productor, la empresa biofarmacéutica china Sinovac.

Los países de todo el mundo, en particular las naciones en desarrollo, pasan problemas para obtener suficientes vacunas para sus poblaciones. Ni Fiocruz ni Butantan han recibido aún la tecnología de sus socios para producir vacunas a nivel nacional, y deben importar los ingredientes activos.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de India dijo el viernes durante una conferencia de prensa en Nueva Delhi que se habían enviado vacunas a Brasil y Marruecos.



“Como pueden ver, el suministro de vacunas fabricadas en India está en marcha, tanto las de donaciones como las comerciales”, dijo el portavoz del ministerio, Anurag Srivastava.



Fiocruz dijo el jueves en un comunicado que el Ministerio de Salud podría comenzar el sábado por la tarde con la distribución de las dosis de AstraZeneca importadas, después de una inspección del control de calidad.



Butantan puso a disposición 6 millones de dosis de CoronaVac que importó de China a fin de arrancar con la inmunización en Brasil, y utilizó materiales importados de China para envasar otras 4,8 millones de dosis. La autoridad sanitaria autorizó el viernes el uso de este último lote a fin de que sea distribuido en los estados y municipios en Brasil.