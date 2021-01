Unificación y normalidad, las promesas de Joe Biden

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-"Tenemos mucho que reparar, mucho que sanar y mucho que ganar", aseguró Joe Biden al pronunciar su discurso como 46to presidente de los Estados Unidos.



El nuevo mandatario del país norteamericano prometió unificar Estados Unidos.



"Hoy, en este día de enero, toda mi alma está en esto: Unir a Estados Unidos, unir a nuestro pueblo, unir a nuestra nación", dijo.

+Lea el discurso completo de Joe Biden



"Uniéndonos para luchar contra los enemigos que enfrentamos. Ira, resentimiento y odio, extremismo, anarquía, violencia, enfermedad, desempleo y desesperanza. Con unidad podemos hacer grandes cosas, cosas importantes", agregó.



"Lucharé con la misma fuerza por aquellos que no me apoyaron como por aquellos que lo hicieron", aseveró.

Biden también pidió un nuevo comienzo a medida que el país experimenta "un momento histórico de crisis y desafío".

"Porque sin unidad, no hay paz, solo amargura y furia. No hay progreso, solo indignación agotadora. No hay nación, solo un estado de caos. Este es nuestro momento histórico de crisis y desafío, y la unidad es el camino a seguir", dijo. dijo. "Oírse unos a otros. Vernos. Respetarnos unos a otros".

"En mi primer acto como presidente quiero pedir un minuto de silencio por las 400 mil víctimas del coronavirus", solicitó Biden aegurando que "vamos a derrotar al virus".

"Les prometo esto. Seré un presidente para todos los estadounidenses. Todos los estadounidenses", manifestó.

ADEMÁS: Donald Trump dejó una carta dirigida a Joe Biden antes de abandonar la Casa Presidencial