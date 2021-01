EN VIVO: "Voy a ser el mejor presidente para todos los estadounidenses": Joe Biden

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El líder demócrata Joe Biden fue juramentado oficialmente como el presidente número 46 de Estados Unidos. El histórico momento se llevó a cabo en medio de una solemne ceremonia frente al Capitolio de Estados Unidos, el mismo lugar donde días antes, se protagonizó un disturbio entre quienes se oponían a su investidura.

"Este es el día de Estados Unidos, el día de la democracia. Un día de renovación y determinación ", comenzó diciendo el actual mandatario, tal y como había dicho más temprano, cuando participó en una misa junto a autoriades de su partido y otras personalidades republicanas.

"Hoy celebramos el triunfo, no de un candidato, sino de una causa. La voluntad del pueblo se ha escuchado. Una vez más aprendimos que la democracia es preciosa, es frágil y en este momento, amigos míos, la democracia ha prevalecido. Ahora, en este lugar sagrado, donde hace solo unos días, la violencia trató de sacudir los pilares mismos del Capitolio, nos unimos como una sola nación, bajo el mismo Dios, indivisible, para la transferencia pacífica del país, como lo hemos hecho durante más de dos siglos", aseguró.

Les agradezco a mis predecesores hoy aquí, les agradezco de corazón. Yo acabo de hacer un juramento sagrado, el que pronunció por primera vez George Washington, pero la historia de Estados Unidos no depende de nosotros individualmente, sino de todos nosotros, el pueblo, que buscamos una unión más perfecta. Esta es una gran nación, somos un buen pueblo y buscamos avanzar, todavía hay más por hacer", afirmó.

"Todavía hay mucho por construir, por sanar y por ganar. Poca gente en la historia de nuestra nación ha enfrentado un reto más fuerte o difícil, que el que tenemos en este momento. Un virus de una vez en un siglo, que ha azotado al país, que ha arrebatado tantas vidas en un año, como las que perdió Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, se han perdido millones de empleos, cientos de miles de negocios han cerrado. La demanda de la igual racial nos mueve, el sueño de la justicia para todos no se va a seguir quedando a la saga", prometió.

"Vamos a enfrentarnos a los desafíos de hoy, de ayer y los de mañana y vamos a hacerlo por el poder de nuestro ejemplo. Ser socios confiables y fuertes a favor de la paz y la prosperidad". Hoy, este día de enero, mi alta está en unificar a nuestro pueblo y le pido a todos los estadounidenses que se me sumen en esta causa. Unidos debemos enfrentar a nuestros enemigos, la rabia, el resentimiento, el odio, el extremismo, la falta de ley, la violencia, la enfermedad, la desesperanza", dijo Biden.

"Me llena de humildad la fe que ustedes han depositado en nosotros. A quienes no nos apoyaron les digo: 'Sopésenme a mí y a mi corazón y si siguen estando en desacuerdo, está bien... esa es la democracia, eso es Estados Unidos; el derecho a la decisión pacífica, dentro de los confines de la República. Me han escuchado, el desacuerdo no tiene por qué llevar a la desunión y les prometo lo siguiente: voy a ser un presidente para todos los estadounidenses, todos", dijo Biden.



Además, enfatizó que su primera acción como presidente era pedir que pensaran en el bien común para todos y así, "juntos escribir la historia de la decencia y la dignidad, de amor y sanamiento".

