Piden reanudar tráfico con Reino Unido pese a nueva cepa de covid-19

LONDRES, INGLATERRA.-La Comisión Europea recomendó este martes a los países del bloque que faciliten la reanudación del tráfico con el Reino Unido, cuyo aislamiento a causa de una nueva cepa del coronavirus sembró el caos en sus conexiones con el continente.



Bruselas pidió que se facilite la reanudación de los "viajes esenciales" para "evitar rupturas en la cadena de abastecimiento" y así permitir que miles de ciudadanos de la UE y del Reino Unido puedan volver a sus casas.



Francia dio un primer paso en este sentido, cuando este martes anunció que autorizará, a partir del miércoles, el retorno desde el Reino Unido de aquellas personas que residan en Francia o en el espacio europeo, o que "deban efectuar desplazamientos indispensables", siempre y cuando presenten un test de covid-19 negativo "de menos de 72 horas".



Alemania, en cambio, decidió prolongar "hasta el 6 de enero" el cierre de sus fronteras con Reino Unido y Sudáfrica, donde también brotó una variante del virus.

- Reunión de la OMS el miércoles -

Debido a la irrupción de una mutación del SARS-CoV-2, unos 50 países suspendieron o restringieron las conexiones con Reino Unido, que quedó prácticamente aislado.



Muchos viajeros se vieron abandonados a su suerte después de que numerosos países decidieran suspender sus conexiones aéreas, y algunos de ellos temían no poder ver a su familia por las fiestas de fin de año.



La UE está intentando armonizar las medidas puestas en marcha por sus miembros para evitar que la variante del virus detectada en el Reino Unido se propague, en tanto que la división europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene previsto reunirse el miércoles por la mañana para discutir sobre la estrategia en el continente.



Y mientras que varios países prevén iniciar la vacunación el domingo, el laboratorio alemán BioNTech, creador junto al gigante estadounidense Pfizer de la primera vacuna contra el covid-19 aprobada internacionalmente, aseguró que podría suministrar, llegado el caso, "en seis semanas" una vacuna adaptada a la nueva cepa del virus registrada en el Reino Unido.



Con todo, la OMS intentó transmitir un mensaje tranquilizador el lunes, señalando que la nueva cepa "no está fuera de control", como sí lo había afirmado el ministro de Salud británico, Matt Hancock.



Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos (AEM), que el lunes dio su autorización a la vacuna Pfizer/BioNTech, dijo no estar "muy preocupada" y reiteró que no existe "ninguna prueba" que indique que el tratamiento no protegería contra esta mutación del virus.



El Vaticano, que este martes informó que dos cardenales muy cercanos al papa tienen coronavirus, instó por su parte a los católicos a vacunarse, al considerar que todas las vacunas desarrolladas son "moralmente aceptables".