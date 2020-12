Dos cardenales positivos por coronavirus en el Vaticano, que cambia agenda del Papa para Navidad

CIUDAD DEL VATICANO, VATICANO. - Un cardenal polaco y otro italiano, ambos muy cercanos al papa Francisco, tienen coronavirus, confirmaron el martes fuentes oficiales del Vaticano, que anunció además que el sumo pontífice no aparecerá en público para su tradicional mensaje navideño.



El cardenal Konrad Krajewski, capellán responsable de las obras de caridad del papa, dio "positivo por covid-19", confirmó este martes el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.



El religioso, de 57 años, tenía síntomas de neumonía y está internado en un hospital de Roma, agregaron estas fuentes. La Santa Sede está verificando con quién estuvo en contacto en los últimos días.



Apodado el "Robin Hood" del papa, por sus obras en favor de los más desfavorecidos, este cardenal se reúne a menudo con él.



El otro cardenal que dio positivo es el italiano Giuseppe Bertello, de 78 años, presidente del gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, una función que le hace ejercer en nombre del papa el poder ejecutivo en este Estado minúsculo.



Su diagnóstico fue publicado por la prensa italiana y confirmado a la AFP por una fuente cercana a la Santa Sede.



Francisco mantiene numerosas reuniones privadas en la residencia de Santa Marta, donde vive. A sus 84 años, se le ha visto pocas veces con mascarilla. El lunes, cuando presentó sus deseos para el año nuevo ante los 4.000 trabajadores del Vaticano y sus familias, el papa no pudo evitar acercarse a los participantes e incluso tomó un bebé en sus brazos.



Francisco es una persona considerada de riesgo. A los 21 años, en 1957, hubo que extirparle una parte del pulmón derecho debido a una infección, según su biógrafo, Austen Ivereigh.



El Vaticano no ha dado detalles sobre cuándo podría recibir el papa la vacuna contra el covid-19. La campaña de vacunación en el Vaticano comenzará a principios de 2021.



Ante el endurecimiento de las medidas de confinamiento en Italia, del 24 de diciembre al 6 de enero, la Santa Sede decidió que Francisco no aparecerá en público el día de Navidad, cuando tradicionalmente da su mensaje desde la logia de la Basílica de San Pedro, seguido de la bendición "Urbi et Orbi".



El papa será filmado el 25 de diciembre dentro del palacio apostólico, en un esfuerzo para desalentar a los fieles que quieran desplazarse hasta la Plaza San Pedro.



Otros cinco mensajes que el papa acostumbra a dar durante las fiestas navideñas tendrán lugar desde la biblioteca privada, igualmente dentro del palacio apostólico.



Durante el primer confinamiento en Italia, Francisco también se vio obligado a guarecerse en su biblioteca los domingos durante la plegaria del Angelus, pero luego acostumbraba a asomarse brevemente por una ventana para saludar a la plaza San Pedro, que aparecía vacía.



La misa de Nochebuena ya fue avanzada a las 19H30 (18H30 GMT). Se celebrará ante un público reducido, para que los fieles puedan regresar a casa antes del toque de queda de 22H00 (21H00 GMT) en Italia.