"Los números no mienten" pero Trump insiste en no reconocer la derrota

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este viernes su tenaz voluntad de no reconocer la derrota frente al demócrata Joe Biden en las elecciones de principios de mes, lo que plantea dudas sobre cómo pretende salir de esta situación.



En una rueda de prensa en la que no admitió preguntas, el mandatario republicano reiteró que fue el ganador de la "campaña" y que se impuso pese a tener a "las grandes farmacéuticas, a los medios y a las tecnológicas en contra".



Sin aportar pruebas, Trump se atrincheró en una posición cada vez más difícil de sostener, un día después de que se anunciara el resultado del recuento de votos en Georgia, donde Biden se impuso por un estrecho margen.

LEA: Biden denuncia la 'increíble irresponsabilidad' de Trump



"Los números no mienten", declaró Brad Raffensperger, secretario de Estado de este territorio republicano del sur de Estados Unidos. "Representan el veredicto del pueblo", declaró el funcionario, encargado del proceso electoral.



Ante las insistentes preguntas de cuándo va a reconocer la derrota el mandatario, su portavoz Kayleigh McEnany fue esquiva.



"El presidente lanzó acciones ante la justicia, él se está tomando las cosas un día a la vez", respondió en una tensa conferencia de prensa.



Recluido en la Casa Blanca, el mandatario comenzó su día retuiteando un video de la caótica conferencia de prensa que ofreció el jueves su abogado personal, Rudy Giuliani.



Giuliani defendió durante casi dos horas las tesis de Trump de que el Partido Demócrata organizó un fraude a gran escala en las elecciones, mientras sudaba abundantemente, a tal punto que una gota de color marrón que rodó desde su pelo quedó marcada como un surco en su mejilla.



Este viernes Trump recibió a las autoridades locales de Michigan, un estado donde en 2016 se impuso frente a Hillary Clinton y que este año perdió frente a Biden.



Esta invitación, en vísperas de la certificación de los resultados en ese estado programada para el lunes, generó una ola de críticas.

ADEMÁS: Datos que quizá no sabías del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán



Bob Bauer, el abogado del equipo de Biden, denunció esta visita como "patética".



"Es un abuso de poder, es una iniciativa orientada a intimidar a los responsables electorales", declaró, matizando que está seguro de que ese intento fracasará.



"No tenemos conocimiento de ninguna información que pueda cambiar el resultado de las elecciones en Michigan", dijo el líder de la mayoría del Senado Mike Shirkey y el presidente de la Cámara Lee Chatfield en un comunicado conjunto después de reunirse con Trump.



"El proceso de certificación en Michigan debe proceder sin amenazas ni intimidaciones", añadieron.



El jueves por la tarde, el senador republicano Mitt Romney acusó al presidente de ejercer "presiones manifiestas sobre las autoridades federales y locales" para ir en contra de la "voluntad del pueblo".



Al preguntársele sobre esta reunión, Kayleigh McEnany dijo que no tenía nada que ver con los resultados de las elecciones y que formaba parte de las clásicas reuniones del presidente con funcionarios del país.



Este viernes el senador republicano Lamar Alexander, que termina en este ciclo su carrera política, se convirtió en el último de sus correligionarios en presionar a Trump para que aceptara la derrota.



Biden "tiene muy buenas posibilidades" de convertirse en el próximo presidente, dijo el legislador, que indicó se le deben dar todos los recursos para asegurar un traspaso de poder exento de problemas.



- Baja aprobación del comportamiento de Trump -

"Es difícil imaginar cómo razona este hombre", estimó el jueves Biden.



"Estoy convencido de que sabe que perdió y que yo voy a jurar como presidente el 20 de enero, lo que vuelve esto simplemente escandaloso", agregó el presidente electo, que celebró este viernes su 78 cumpleaños, justo dos meses antes de la toma de poder.



Su equipo de campaña no anunció ningún evento especial para celebrar su cumpleaños, pero si se reunió en su residencia en Wilmington, en Delaware, con Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes y con el jefe de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer.



Según un estudio publicado este viernes, la consultora Pew Research Center analizó la opinión que tienen los estadounidenses sobre el comportamiento de Trump y de Biden desde la elección del 3 de noviembre.



El resultado es que sólo un 31% de los entrevistados aprueba como bueno o excelente el comportamiento del actual inquilino de la Casa Blanca frente a un 62% que le otorga este calificativo a Biden.



A nivel nacional, Biden logró cerca de 80 millones de votos en noviembre, frente a 74 millones de Trump.



Sin embargo, en Estados Unidos la presidencia se atribuye por un sistema de votos electorales otorgados a cada estado, y Biden logró imponerse por un estrecho margen en varios bastiones claves.