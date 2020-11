Trump no ha dado acceso a Joe Biden a informe altamente confidencial   

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-A diferencia de mandatarios anteriores, el presidente Donald Trump —quien cuestiona los resultados de las elecciones— no ha dado al presidente electo Joe Biden acceso a un informe altamente confidencial de inteligencia.



Los expertos en seguridad nacional e inteligencia esperan que Trump cambie de actitud, ya que el presidente entrante debe estar preparado desde el primer día para abordar cualquier problema de seguridad nacional que se presente. El reporte se conoce como Informe Presidencial Diario (PDB por sus siglas en inglés).



“Nuestros adversarios no esperan a que se consume la transición”, dijo el exlegislador republicano Mike Rogers, quien presidió a la comisión de inteligencia de la cámara baja. “Joe Biden debería recibir el PDB a partir de hoy. Debe conocer las amenazas más recientes y empezar a elaborar los planes correspondientes. Este no es un asunto político, sino de seguridad nacional”.

LEA: Expresidente Barack Obama: 'Nuestras divisiones son profundas'



Desde el momento que ocupe la Oficina Oval, Biden deberá afrontar problemas cruciales de las relaciones exteriores.



Uno de ellos es un nuevo acuerdo de control de armas nucleares con Rusia. Si Trump no negocia un pacto en las próximas semanas, Biden tendrá apenas 16 días para tomar medidas antes de que caduque el último tratado que limita los dos arsenales nucleares más grandes del mundo. Es posible que espías estadounidenses hayan recogido información sobre la posición de los rusos y las armas que quieran excluir del acuerdo.



Esa es la clase de información que podría aparecer en el PDB, un resumen de información confidencial y análisis de los problemas de seguridad nacional que los presidentes reciben diariamente desde 1946. Lo coordina y entrega la oficina del director nacional de inteligencia con información de la CIA y otras agencias. Según los deseos de cada presidente puede ser un informe oral o escrito o ambos, un resumen breve o un informe largo, en papel o en la pantalla de una computadora.

ADEMÁS: Biden nombra a su consejero Ron Klain jefe de su futuro gabinete de la Casa Blanca



El acceso al PDB le permitiría a Biden elaborar una posible respuesta a Corea del Norte, que suele lanzar misiles o realizar ensayos nucleares cuando se produce una transferencia del mando en Estados Unidos.



Biden tiene décadas de experiencia en asuntos exteriores y seguridad nacional, pero probablemente no está al tanto de la información más reciente acerca de Irán y el enriquecimiento de uranio, o las operaciones de ataque cibernético de Rusia, China y la república islámica. La represión china en Hong Kong se está acentuando. Adicionalmente, la amenaza de los extremistas islámicos, aunque contenida en parte, aún persiste.



Biden intenta restar importancia a la falta de acceso al PDB.



“Evidentemente, el PDB sería útil, pero no es necesario. No soy el presidente en este momento”, dijo el martes. Preguntado si había intentado comunicarse con Trump sobre éste u otro asunto, se limitó a responder, “señor presidente, ansío hablar con usted”.



“El acceso a la información confidencial es útil”, añadió. “Pero no estoy en posición de tomar decisiones sobre esos asuntos. Como dije antes, un presidente por vez. Él será presidente hasta el 20 de enero. Sería bueno tenerlo, pero no es crucial”.

DE INTERÉS: ¿Qué pasará si Trump no reconoce su derrota? Posibles escenarios