Ocho muertos, seis de ellos estadounidenses, al estrellarse un helicóptero en el Sinaí egipcio

JERUSALEN.-Ocho miembros de la Fuerza Multinacional de Observadores (FMO) en el Sinaí egipcio, entre ellos seis estadounidenses, un francés y un checo, murieron el jueves en el accidente de su helicóptero, según un comunicado de dicha fuerza.



Un miembro estadounidense de la fuerza sobrevivió al accidente y fue evacuado para recibir atención médica, según el comunicado que precisa que el accidente tuvo lugar durante una "misión de rutina cerca de Sharm el Sheij, en Egipto".



"Estamos investigando activamente un incidente en el que ha estado implicado uno de nuestros helicópteros", declaró a la AFP desde El Cairo, Brad Lynch, responsable de esta fuerza.

Los anexos del tratado de paz israelo-egipcio de 1979 prevén la desmilitarización del Sinaí, donde desde principios de los años 1980 está desplegada esa fuerza multinacional (MFO - Multinational Force and Observers), que garantiza el cumplimiento del acuerdo.



Israel es uno de los países fundadores de esa misión, que no está vinculada a las Naciones Unidas.



La fuerza cuenta con alrededor de 1.100 soldados de diferentes países, desplegados en el Sinaí egipcio, donde están presentes varios grupos armados, como una rama local de la organización yihadista Estado Islámico (EI).

