Biden: negativa de Trump a conceder la derrota es “una vergüenza y no ayudará a su legado”

DELAWARE, ESTADOS UNIDOS.- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que la negativa del mandatario Donald Trump a admitir su derrota en las elecciones en Estados Unidos es algo "embarazoso" y se reflejará mal en su legado.



"Simplemente creo que es embarazoso, francamente", dijo Biden durante una rueda de prensa, cuando se le preguntó qué pensaba sobre la negativa de Trump a reconocer que perdió las elecciones del 3 de noviembre.

"¿Cómo puedo decir esto con tacto?", comentó Biden a los periodistas, desde su feudo en Wilmington, Delaware. "Creo que no ayudará al legado del presidente".



Consultado sobre qué le diría a Trump si estuviera viendo la rueda de prensa, Biden respondió, mirando a la cámara y con una sonrisa: "Señor presidente, espero con ansias hablar con usted".



Sin embargo, el presidente electo demócrata le restó importancia al rechazo de Trump de colaborar con el proceso de transición hacia un nuevo gobierno.



"El hecho de que no estén dispuestos a admitir que ganamos a esta altura no tiene mayor consecuencia en nuestra planificación", dijo Biden, que ya trabaja para preparar su investidura programada para dentro de 71 días.

"Creo que al final todo se hará realidad el 20 de enero, y entre ahora y entonces, mi esperanza y expectativa es que el pueblo estadounidense sepa y comprenda que ha habido una transición".



Respecto al papel de su país en la escena internacional, Biden dijo: "Me siento confiado en que vamos a poder colocar a Estados Unidos nuevamente en el lugar de respeto que tenía antes".



Biden habló el martes con el primer ministro británico Boris Johnson, el presidente francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro de Irlanda, Micheal Martin.

